تعاون بين هيئة «النقل» والمركز السعودي للتحكيم التجاري

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ومثل الهيئة في توقيع المذكرة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحوُّل الرقمي رئيس الهيئة العامة للنقل بالإنابة المهندس فهد البداح، فيما مَثّل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور حامد ميرة.وتهدف المذكرة إلى تيسير تسوية منازعات قطاع النقل البري والبحري والسككي بالمملكة، وتبصرة منشآت القطاع بدور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة أعمالها؛ من خلال إدراج شرط تسوية المنازعات في عقودها التجارية، وكيفية الاستفادة من الحلول التي يطرحها المركز في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتساعد المذكرة في تهيئة البيئة الملائمة لتسوية منازعات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع النقل بالتحكيم والوساطة المؤسستين، مع إنشاء مسار خاص لتسويتها عبر المركز عند الاقتضاء، كما سيعمل الطرفان على تقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات، ورفع الوعي، وعقد الفعاليات المشتركة، وتبادل البيانات في إعداد الدراسات ذات الصلة.
وأكد وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية عبدالعزيز الفراج، أن مذكرة التعاون المبرمة تنشئ أوجها عدة للتعاون بين الهيئة والمركز وأبرزها قيام الهيئة بتضمين التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات في الأنظمة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي وتوعية المرخصين بحيث يتم حل المنازعات الناشئة في هذه الأنشطة عبر الوسائل البديلة بما يخفف من أعباء التقاضي أمام المحاكم المختصة.
مجالات التعاون:
- تطوير أنشطة قطاع النقل البري والبحري والسككي
- تيسير ممارسة أعمال المنشآت التجارية العاملة فيها
- إنشاء قنوات للتعاون بين الطرفين
- رفع وعي أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات
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