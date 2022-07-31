شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تختتم تعاملات شهر يوليو بارتفاع جماعى.. ورأس المال يربح 5.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة.