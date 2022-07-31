شكرا لقرائتكم خبر عن 103.97دولار لخام برنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،103.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 98.62دولار للبرميل،حيث تراجعت الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضى.

وتوقع مسح لـ"رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولارات للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأميركى 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.

وكشفت مصادر في "أوبك+" أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن لديه تطلعات وأفكار سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

وأضاف الغيص، في تصريح اليوم الأحد، أنه سيباشر عمله في منصبه الجديد يوم غد الاثنين خلفا للنيجيري محمد باركيندو وأن تزكيته من قبل الدول الـ 13 الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس، مؤكدا أن اختياره لشغل هذا المنصب الدولي المهم يعكس ما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة داخل (أوبك) معربا عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.