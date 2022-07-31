شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 9462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 11580 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 3828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة.

ونشرت إدارة البورصة المصرية، تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلي للأوامر، وهم السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022، جلوبال تيلكوم القابضة 25 فبراير 2023، الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 17 مارس 2023، الاسكندرية لأسمنت بورتلاند 08 سبتمبر 2023، العبوات الدوائية المتطورة ‏ 15 ديسمبر 2023، المصرية للمشروعات السياحية العالمية 06 فبراير 2024، أسمنت بورتلاند طرة المصرية 06 فبراير 2024، مصر جنوب إفريقيا للاتصالات 07 فبراير 2024، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 13 يوليه, 2024، السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024.

كما حددت البورصة، تاريخ انتهاء مهلة الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس, 2024، رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024، النيل لحليج الأقطان 03 إبريل 2025، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 28 أبريل 2025، وتتحقق البورصة بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات ‏من ‏خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 في 29\7\2019.‏