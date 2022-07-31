على أعتاب 19 جنيه.. الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأحد في 4 بنوك، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

الإسكندرية: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.