شكرا لقرائتكم خبر عن 2.8 % زيادة فى أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشــرة الســـنوية للأجــانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2021 ".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري 11718 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2021 مقابــل 11404 أجنبي عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.8 % ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا).

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4837 أجنبي بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبي بنسبة 58.7% عام 2021.

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4271 أجنبي بنسبة 36.4% معظمهم من الصين بعدد 1028 أجنبي بنسبة 24.1% أجنبي وبنجلاديش بعدد 924 أجنبي بنسبة 21.6%، يليها الدول الأوربية بعدد 3157 أجنبي بنسبة 27‏٪‏ ، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 712 أجنبي بنسبة 22.6%. وايطاليا بعدد 516 أجنبي بنسبة 16.3٪، وذلك عام 2021؛ ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2867 أجنبي بنسبة 24.5٪ معظمهم من سوريا بعدد 1193 أجنبي بنسبة 41.6‏٪‏ وفلسطين بعدد 571 أجنبي بنسبة 19.9‏٪ ثم الدول الامريكية بعدد 839 اجنبي بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 459 أجنبي بنسبة 54.7 ٪‏ وكندا بعــدد 217 أجنبي بنسبة 25.9%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 369 أجنبي بنسبة 3.1٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 118 أجنبي بنسبة 1٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2021 .

وتمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصـــــر عام 2021، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5160 ترخيص بنسبة 44٪ ، تليها مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 3880 ترخيص بنسبة 33.1 ٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1475 ترخيص بنسبة 12.6⸓، ثم مكاتب البترول بعدد 1203 ترخيص بنسبة 10.3٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطـــاع الخــــاص والاستثماري عام 2021.

وبلغ نسبة الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد عام 2021 نحو 34.8% رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين.

ويمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر بلغ 4077 أجنبي بنسبة 34.8٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3588 أجنبي بنسبة 30.6 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2190 أجنبي بنسبة 18.7% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

ويمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بهذا النشاط حيث بلغ 3248 أجنبي بنسبة 27.7٪ ، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 2406 أجنبي بنسبة 20.5٪ ثم نشاط التعليم بعدد 1332 أجنبي بنسبة 11.4% ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1204 بنسبة 10.3 ٪ . من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.