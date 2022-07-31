شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودى ينمو بنسبة 11.8% فى الربع الثانى من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021 .

وقالت الهيئة - في تقرير نقلته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الأحد - إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية قد نما بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوى، وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلى الإجمالى المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقع فى أحدث تقديرات له، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالى، و3.7% خلال العام 2023.