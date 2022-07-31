أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام جنيهين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وكان سعر جرام الذهب قد صعد 15 جنيهاً خلال تعاملات أمس السبت.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 677 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 870 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1015 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1160 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1766 دولارا للأوقية في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة بزيادة قدرها 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.