شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 31-7-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.89 للشراء، 18.95جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91جنيه للشراء، 18.97جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87جنيه للشراء، 18.97جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.88 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.