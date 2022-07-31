شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "أوبك" الجديد: نستهدف الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن لديه تطلعات وأفكار سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

وأضاف الغيص، في تصريح اليوم الأحد، أنه سيباشر عمله في منصبه الجديد يوم غد الاثنين خلفا للنيجيري محمد باركيندو وأن تزكيته من قبل الدول الـ 13 الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس، مؤكدا أن اختياره لشغل هذا المنصب الدولي المهم يعكس ما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة داخل (أوبك) معربا عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.

ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته كمرشح دولة الكويت لهذا المنصب في الثالث من يناير الماضي في اجتماع وزاري خاص عقد (عن بعد) كما يتمتع الأمين العام الجديد لـ(أوبك) بخبرة واسعة تمتد نحو 30 سنة في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات فاعلة في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.

وكان الغيص قد شغل منصب محافظ الكويت في (أوبك) من عام 2017 حتى 2021 كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق (أوبك +).

وترأس الغيص لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة ولديه إسهامات متنوعة داخل المنظمة وعلى مستوى مجلس محافظيها ومختلف اللجان والأعمال الخاصة علاوة على التعاون مع الدول من خارجها.

وتدرج الغيص وظيفيا في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي وشارك في الكثير من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بمختلف أنواعها ويحظى بتأييد واسع وعلاقات متأصلة مع ممثلي جميع الدول الأعضاء داخل منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها.