5 أرقام تكشف ارتفاع استخدام مصر الرقمية.. 20.5 مليون طلب عبر المنصة

القاهرة - سامية سيد - يتواصل ارتفاع أعداد مستخدمي منصة الخدمات الحكومية، لما تقدمه من خدمات حكومية رقمية بشكل مّيسر وشخصى وحديث، عبر التحول الرقمى للبنية المعلوماتية بمصر، وتكشف الأرقام عن تزايد أعداد المستخدمين بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أرقام عن المنصة وهي:

1- 149 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

2- 20.5 مليون طلب إجمالى عدد الطلبات على منصة مصر الرقمية.

3- 53.2 ألف طلب تلقته منصة مصر الرقمية يوم الجمعة.

4- 5.3 مليون إجمالى عدد المستخدمين لمنصة مصر الرقمية.

5- 8468 عدد المستخدمين الجدد يوم الجمعة.

وحددت المنصة، أبرز الخدمات الأكثر استخدامًا على منصة مصر الرقمية، وهم:

1- الاستعلام عن صرف التموين.

2- الاستعلام عن آخر مدة تأمين

3- استعلام عن مخالفات رخصة مركبات.

4- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي.

5- ضم أفراد الأسرة للتموين.

لإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية يحتاج لعشر خطوات بسيطة، وهى الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، يليها الدخول إلى حسابى ثم اختار إنشاء حساب جديد، والذى يحتاج إلى تسجيل بيانات الرقم القومى ورقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة واسم الأم، ثم تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات الاتصالات، ثم يستقبل المستخدم رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذى قام بتسجيله، وعلى المستخدم تفعيل الكود المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفه، يليها تسجيل كلمة المرور الخاصة به والتى يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات، منهم حرف كبير وأخر صغير وأرقام أو رموز، ثم سجل البريد الإلكترونى الخاص بك، وادخل رقم الهاتف الذى سجلته وكلمة المرور.