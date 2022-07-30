مركز الإسناد

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وأوضح المركز أن المزادات تعرض 14 أصلا عقاريا صناعيا في شرق مدينة الرياض بمساحات إجمالية كبرى، تقدر بأكثر من 80 ألف م2، وتتمثل العقارات في 3 أراض صناعية بحي السلي مرخصة لإقامة ورش صناعية، و11 أرضا مرخصة لإقامة مستودعات.ويعد «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة فنيا بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.
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