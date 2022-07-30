معرض نيوم لتصاميم «ذا لاين» ينطلق في جدة غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق غدا معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين».

ويتضمن المعرض تصاميم تفصيلية وعروضا معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة، كما يتيح لزائريه التعرف على معالم وإمكانات «ذا لاين» المعمارية والهندسية عن قرب، وفهما أعمق لفكرة التصاميم بشكل مباشر، وسيقام في «جدة سوبردوم» بمدينة جدة، ويستمر حتى 14 من أغسطس، لينتقل بعد ذلك إلى المنطقة الشرقية ومن ثم العاصمة الرياض، حيث يمكن حجز التذاكر، التي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق «هلا يلا» للفعاليات على الرابط https://halayalla.com/sa-ar/experiences/jeddah/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/neom-the-line-exhibition.

ويستطيع الزوار التجول فيه من 10 صباحا حتى 11 مساء، حيث سيقدم المعرض 50 جولة يوميا بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، سيرافق الزوار فيها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمتاز تصاميم ذا لاين بمقومات فريدة تجعلها نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 م، وتمتد لــ170 كلم، وارتفاع يبلغ 500 م فوق سطح البحر.

وستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كلم2، حيث ستهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماما في مدن بهذا الحجم.

يذكر أن تصاميم مدينة «ذا لاين» تأتي انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

معرض نيوم لتصاميم «ذا لاين»







يتضمن تصاميم وعروضا معمارية وهندسية للمدينة المبتكرة



يتيح لزائريه التعرف على معالم «ذا لاين» عن قرب، وفهما أعمق



يقام في «جدة سوبردوم» بمدينة جدة، ويستمر حتى 14 أغسطس



ينتقل إلى المنطقة الشرقية ثم العاصمة الرياض



حجز التذاكر، التي ستكون جميعها مجانية، عبر تطبيق «هلا يلا» للفعاليات



متاح لتجول الزوار من 10 صباحا حتى 11 مساء



ينظم 50 جولة يوميا بمعدل ساعة لكل جولة



يرافق الزوار مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية



تصاميم ذا لاين: