أمانة المدينة

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وتعد الخطوة ضمن المبادرات الداعمة لخطط الأمانة بالتوسع في إنشاء وتطوير منظومة خدمات الضيافة والمرافق ذات الجذب السياحي في منطقة المدينة المنورة، والسعي لتوفير خيارات سكنية وفندقية جديدة لضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة، حيث تبعد حوالي 300 متر عن المسجد النبوي الشريف وتطل على المنطقة المركزية التي تشهد توافد الزوار خلال موسمي الحج والعمرة على مدار العام، إضافة إلى قرب الموقع من خدمات حافلات النقل السريع BRT.وتعمل أمانة منطقة المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة على استقطاب المزيد من المشاريع الجديدة ذات الأثر الإيجابي لسكان وزوار المدينة المنورة في مختلف النواحي الترفيهية والاقتصادية في ظل التوجه نحو صناعة الضيافة والسياحة ونقلها لمرحلة جديدة.
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