شكرا لقرائتكم خبر البنك الإسلامي يقر حزمة بـ10.54 مليارات دولار لبرنامج الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على حزمة بقيمة 10.54 مليارات دولار لبرنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي (FSRP) لدعم البلدان الأعضاء في معالجة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهود المجموعة للمساهمة في تعزيز قدرة أعضائها على الصمود في وجه الصدمات الناتجة عن مشكلة الأمن الغذائي في المستقبل.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك برئاسة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد الجاسر، ضم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، ومجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، ومجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC).

وكجزء من الحزمة الشاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سيساهم البنك بما يصل إلى 5.7 مليارات دولار في تمويل إجمالي للبلدان الأعضاء، بما في ذلك موافقات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار وصرف عاجل للمشروعات القائمة بقيمة 1.7 مليار دولار، كجزء من منهج «مجموعة واحدة - هدف واحد».

ويتضمن البرنامج مساهمات كبيرة ومباشرة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 4.5 مليارات دولار لتمويل التجارة؛ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: 269 مليون دولار لعمليات تنمية القطاع الخاص؛ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 75 مليون دولار في شكل قروض ومنح وموارد رأسمالية؛ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 500 مليون دولار لتغطية التأمين السياسي والائتماني، ولاستكمال الحزمة المالية لمجموعة البنك، سيوفر معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi) البيانات المهمة والتحليلات وتقديم الدعم عن طريق المعلومات لاتخاذ القرارات الفعالة والمؤثرة.

ومن المتوقع أن توفر حزمة التمويل تمويلا فوريا يصل إلى 3.2 مليارات دولار خلال فترة 18 شهرا مقبلة للتدخلات قصيرة الأجل، من خلال توفير الإمدادات الغذائية والزراعية الطارئة والحماية الاجتماعية، ودعم سبل العيش لأكثر السكان ضعفا.

وسينصب التركيز الأساسي للبرنامج والجزء الأكبر من غلاف التمويل البالغ 7.3 مليارات دولار المتبقي، الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على تطوير تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والأسباب الجذرية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، وهي تشمل انخفاض الإنتاجية والفقر الريفي وتغير المناخ وضعف مرونة النظم الزراعية والغذائية الإقليمية والوطنية، من خلال 6 مبادرات رئيسية: بناء القدرة الزراعية على التكيف مع تغير المناخ؛ سلاسل قيمة الأغذية والمدخلات؛ إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق؛ دعم سبل العيش الريفية؛ تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وبناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة.

ويبلغ إجمالي الدعم التمويلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للزراعة والأمن الغذائي حاليا 20.6 مليار دولار أمريكي، تشمل 1538 عملية.

دعم البلدان الأعضاء في معالجة أزمة الغذاء

المشاركون في الدعم:







مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: 5.7 مليارات دولار



المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: 4.5 مليارات دولار



المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: 269 مليون دولار



صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 75 مليون دولار



المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: 500 مليون دولار



توزيع الدعم:

3.2 مليارات دولار حزمة تمويل فورية خلال فترة 18 شهرا مقبلة للتدخلات قصيرة الأجل

7.3 مليارات دولار خلال 3 سنوات لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء

6 مبادرات رئيسية: