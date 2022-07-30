توجيه بتخصيص 105 مليارات لـ 1335 مشروعا مائيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن صدور التوجيه الكريم بالموافقة على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

وقال الفضلي، في بيان أمس، «إن هذه الموافقة الكريمة على ميزانية الخطة الخمسية لمشروعات عددها 1335 مشروعا، مضيفا أنها تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه.

ورفع الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، على هذا التوجيه الكريم.

وأوضح أن الموافقة تعكس اهتمام القيادة بقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.

وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها؛ ويصون البيئة؛ ويوفر إمدادا آمنا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.







تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية



تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة



تشمل ميزانية الخطة الخمسية لـ 1335 مشروعا



تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية



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