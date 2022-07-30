توجيه بتخصيص 105 مليارات لـ 1335 مشروعا مائيا

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وقال الفضلي، في بيان أمس، «إن هذه الموافقة الكريمة على ميزانية الخطة الخمسية لمشروعات عددها 1335 مشروعا، مضيفا أنها تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه.ورفع الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على هذا التوجيه الكريم.
وأوضح أن الموافقة تعكس اهتمام القيادة بقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.
وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها؛ ويصون البيئة؛ ويوفر إمدادا آمنا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
- تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية
- تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة
- تشمل ميزانية الخطة الخمسية لـ 1335 مشروعا
- تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية
الأهداف:
- الارتقاء بمستوى الخدمات
- تحسين جودة الخدمات
- تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول
- تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها
- صون البيئة وتوفير إمداد آمن
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