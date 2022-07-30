شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: عيار 21 يسجل 1016 جنيها للجرام في سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ، شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في ختام تداولات الأسبوع، بارتفاع بلغت قيمته 16 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ليسجل 1016 جنيها للجرام في تداولات اليوم السبت، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

أسعار الذهب اليوم السبت 30-7-2022 فى مصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 : 1016 جنيها

عيار 24 : 1161 جنيها

عيار 18 : 871 جنيها

عيار 14 : 679 جنيها

جنيه ذهب 8128 جنيها

استقرار ملحوظ فى أسعار الدولار اليوم فى مصر تزامنا مع الإجازة الأسبوعية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 30-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

الضرائب: الإيصال الإلكتروني يتماشى مع التحول الرقمي بهدف تغطية كل التعاملات

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الإيصال الإلكترونى، هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا، مرتبطة ببعضها، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، والهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية، عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أى نشاط، سواء كان خدميا أو صناعيا أو تجاريا، بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأكد "مختار توفيق" أنه تم إلزام عدد (153) شركة، بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الحالى، وذلك وفقًا للقرار رقم (289) لسنة 2022، لافتًا إلى أن قائمة أسماء هذه الشركات معلن عنها على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية.

الصناعة وقطاع الأعمال يتفقان على استمرار عمل لجنة متابعة منظومة تداول القطن

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/2023، والذى يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الاقطان بمصر خاصة فى ضوء الإيجابيات، التى حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التى تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم 2022 /2021، وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى الحفاظ على جودة القطن المصرى، وحصول المزارع على أعلى سعر وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزات النسبية للقطن المصرى .

وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، والتى تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبار من أول سبتمبر المقبل.