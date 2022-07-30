الاقتصاد

أسعار الريال السعودى فى تداولات اليوم.. 5.02 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-7-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى5.02  جنيه للشراء.

 

 

5.05  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.02  جنيه للشراء.

 

 

5.04  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية5.00  جنيه للشراء.

 

 

5.05  جنيه للبيع.

 

 

 

 


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib5.02  جنيه للشراء.

 

 

5.04  جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.02 جنيه للشراء.

 

 

5.04 جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.99  جنيه للشراء.

 

 

5.05  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

 

 

5.00  جنيه للشراء.

 

 

5.05  جنيه للبيع.

 


سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.04 جنيه للشراء.

 

 

5.05 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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