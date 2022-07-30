شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 110.03 دولار والخام الأمريكى بـ99.67 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 110.03 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 99.67 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأوروبية أمس الجمعة، في ظل حالة الترقب المتعلقة بنتائج اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والتوقعات بإبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير، وقالت وسائل إعلان إن أسعار النفط ارتفع بأكثر من 4 دولارات للبرميل في ظل تقلص التوقعات بشأن تعزيز الإمدادات في السوق.

وتوقع مسح لـ"رويترز" أن يسجل خام برنت 105.75 دولار للبرميل في المتوسط، وأن يسجل الخام الأمريكي 101.28 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.

وكشفت مصادر في "أوبك+" أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن، لم يتطرق خلال محادثاته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "لم تُطرح مسألة وضع حد لسعر النفط الروسي بأي شكل من الأشكال خلال المحادثة بين الزعيمين".

وصرح بايدن في وقت سابق بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد.

ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر.