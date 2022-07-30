شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 30-7-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم، السبت 30 يوليو 2022، تسجيل مستوى مرتفع هذا الأسبوع، بعد أن شهدت أسعار الذهب عالمياً ارتفاع ملحوظ الي مستويات 1766 دولارا للأونصة مقابل مستويات 1735 دولارا أول أمس، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلي 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء الماضي والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد بطئ وتيرة رفع الفائدة في حدوث طلب مرتفع على الذهب

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 : 1016 جنيها

عيار 24 : 1161 جنيها

عيار 18 : 871 جنيها

عيار 14 : 679 جنيها

الجنيه الذهب 8128 جنيها

أسعار الذهب عالميًا

أسعار الذهب حققت مكاسب بعد أن واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع حوالي 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس 2022، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطاً عكسياً بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهاً لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر الثاني 2020، وظل الدولار معظم يوليو 2022 يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عاماً، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.

ومما أثر أيضاً على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجاً صارماً من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلاً عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو تموز.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يولي2022 وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذاً آمناً أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير.