أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - سعر الذهب في مصر يشهد، اليوم السبت، الموافق 30 يوليو 2022، ارتفاعًا بمقدار 18جنيها، متأثرًا بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية؛ حيث ارتفعت الأوقية خلال الثلاثة أيام الماضية بنحو 55 دولارًا.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 30 يوليو 2022

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 والأقل قيمة وانتشارًا في السوق المصرية نحو 679 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 871 جنيها، ويعتبر هذا العيار ذات انتشار ليس بكبير في مصر.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 والأكثر انتشارًا في السوق المصرية نحو 1016جنيها.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر انتشارا في دول الخليج والأكثر قيمة نحو 1161جنيها.

مؤشرات البورصة

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع، والمؤشر الأحمر يعني الهبوط، وتبدأ تعاملات البورصة العالمية يوم الإثنين وتغلق تعاملاتها يوم الجمعة.

مواصفات الذهب

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8128 جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

تعاملات البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي المستمر عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.