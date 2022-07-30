الاقتصاد

استقرار ملحوظ فى أسعار الدولار اليوم فى مصر تزامنا مع الإجازة الأسبوعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار ملحوظ فى أسعار الدولار اليوم فى مصر تزامنا مع الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 30-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

 

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

51b77d72d9.jpg

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

18.87 جنيه للشراء.

  

18.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

18.89 جنيه للشراء.

 

18.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر

 

18.89 جنيه للشراء.

 

18.95 جنيه للبيع.

 

 

 

f563c44df2.jpg
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.87 جنيه للشراء.

 

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

 

"cib"18.91 جنيه للشراء.

 

18.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

18.94 جنيه للشراء.

 

18.97 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا