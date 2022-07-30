شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام عن نمو قروض الـ3 آلاف جنيه أبرزها 28 ألف مستفيد بنهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نشاط التمويل الأصغر (النانو فاينانس)، نموه منذ بدء تطبيقه في أواخر النصف الثاني من عام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كورونا ، حيث يتم إتاحة المنتج من خلال استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات، ويقدم الخليج 365 أبرز 7 أرقام عن التمويل الأصغر المعروف باسم قروض الـ3 آلاف جنيه، وهي:

1- 28.44 ألف مستفيد من التمويل الأصغر بنهاية مايو عام 2022 مقابل 7.34 ألف مستفيد في نهاية مايو عام 2021.

2- 19.37 مليون جنيه أرصدة التمويل الأصغر بنهاية مايو عام 2022 مقابل 1.38 مليون جنيه في نهاية مايو 2021.

3- 37.98% نسبة عدد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر لتمويل مشروعات خدمية.

4- 23.90% نسبة عدد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر لتمويل مشروعات إنتاجية.

5- 23.42% نسبة عدد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر لتمويل مشروعات زراعية.

6- 14.71% نسبة عدد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر لتمويل مشروعات تجارية.

7- 37.83% نسبة أرصدة تمويل منتج التمويل الأصغر المستخدمة في المشروعات الخدمية.

ويتيح منتج التمويل الأصغر تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا؛ لغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل.

منتج التمويل الأصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين