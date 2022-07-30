شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع أسعار طن حديد التسليح في مصر على خلفية الهبوط العالمي المرتقب والان مع تفاصيل الخبر
ينشر"الخليج 365" متوسط أسعار الحديد والصلب في المصانع بتداولات اليوم السبت، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجاري عقب خفض الأسعار بحوالي 500 جنيها في الطن.
أسعار الحديد اليوم..سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا
سعر السويس للصلب 17570 جنيها
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها
حديد المصريين 17570 جنيها
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
حديد الجارحى 17300 جنيها
حديد المراكبى 17550 جنيهًا
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.