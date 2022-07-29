زيادة 13 جنيهاً في يومين.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، مقارنة بالتعاملات الصباحية، بعدما ارتفعت الأسعار أمس الخميس بنحو 10 جنيهات ليواصل الارتفاع ويزيد سعر الجرام 3 جنيهات اليوم.

وارتفع سعر الذهب عالميًا الخميس، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار، لكن محللين يتوقعون أن تعود الأسعار للهبوط مرة أخرى.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد قرر الأربعاء رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

يأتي هذا بعدما وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 14 عند 665 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 نحو 855 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 عند 998 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 نحو 1141 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 7984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا، الجمعة نسبة 0.45% إلى 1763 دولارا للأوقية، وفقا لوكالة بلومبرج.