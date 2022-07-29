شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم العربية للأسمنت بنسبة 21.6% خلال أسبوع بعد تضاعف مبيعات الشركة والان مع تفاصيل الخبر
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9369.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 1847.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.49% ليغلق عند مستوى 2707.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.95% ليغلق عند مستوى 11485.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3491.90 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 628.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 359.2 مليار جنيه إلى 362.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.7 مليار جنيه إلى 113 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 470.9 مليار جنيه إلى 475.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.