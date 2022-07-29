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توقعات بتراجع أسعار طن حديد التسليح في مصر على خلفية الهبوط العالمي المرتقب

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القاهرة - سامية سيد - تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022، وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود في سعر طن الحديد بالسوق المصري، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر المقبلة. 

 

ينشر"الخليج 365" متوسط أسعار الحديد والصلب في المصانع بتداولات اليوم السبت، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجاري عقب خفض الأسعار بحوالي 500 جنيها في الطن.


أسعار الحديد اليوم..سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 

 

سعر السويس للصلب 17570 جنيها 

 

سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 

 

حديد المصريين 17570 جنيها 

 

الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.

 

حديد الجارحى 17300 جنيها 

 

حديد المراكبى 17550 جنيهًا 

 

مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن 

 

وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع هذا الشهر، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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