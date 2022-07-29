شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. و"دبى" يرتفع بنسبة 1.11% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.11% رابحًا 36.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3337.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.9 مليون سهم محققة ما قيمته 269 مليون درهم من خلال تنفيذ 3949 صفقة لـ31 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.13%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.48%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاعات السلع، والاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 1.3%، 1%، 0.97%، على التوالي.

وصعد 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5.45%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.15%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.85%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.9 مليون ورقة بقيمة 87.4 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.116% رابحًا 106.52 نقطة ليغلق عند مستوى 9648.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.938 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 242.9 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 8182 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.59%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.28%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاعات المرافق، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسبة 0.81%، 0.67%، 0.47%، على التوالي.

وقفز 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.9%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات" بنسبة 2.88%، ثم سهم "شركة بروج بي أل سي" بنسبة 2.8%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 6.85%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.09%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 323 مليون درهم.