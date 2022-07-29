شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات 1763 دولارا للأونصة مقابل مستويات 1735 دولارا أمس، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء الأربعاء الماضي، والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك قد أبطأ وتيرة رفع الفائدة في حدوث طلب مرتفع على الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 6 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- من 994 جنيها للجرام إلى 1000 جنيه في التداول.



أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1000 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1143 جنيها

سعر الجنيه الذهب 8000 جنيه

أسعار الذهب في مصر ترتبط بمجريات الأمور في البورصات العالمية، قد تتحرك في قناة سعرية ثابتة هذا الأسبوع حدها الأدني 970 جنيها للجرام من عيار 21 وحدها الأقصى 1010 جنيهات، وذلك لأن السوق في حالة ترقب الآن لمجريات الأمور في البورصة العالمية، وقد تتغير هذه التوقعات مع عوامل العرض والطلب في السوق المصري وكذلك حركة سعر الدولار في مصر، لأن الدولار عامل رئيسي في حركة الذهب بمصر.