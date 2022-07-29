شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترفع مصر صادراتها إلى الدول الأفريقية؟.. الإجابة فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مصر على تنفيذ خطتين الأولي لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا لتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية الأولي التي ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

1- وضعت الحكومة خطة ورؤية واضحة المعالم لغزو الأسواق الأفريقية بالمنتجات والسلع

2- الرؤية تأتى لدعم التواجد المصرى بالقارة السمراء خاصة مع تدشين مشروعات بأيادي مصرية في أكثر من دولة.

3- اعتماد فتح أول سلسلة تجارية وطنية داخل القارة السمراء

4- السلسلة التجارية يدشنها القطاع الخاص المصري بدعم كبير من الحكومة في تسهيلات خروج البضائع من مصر وتسخير المكاتب التجارية المصرية بأفريقيا.

5- استثمارات السلسلة التجارية المصرية 500 مليون جنيها كمرحلة أولى

6- إنشاء 22 فرعا لسلاسها التجارية فى 6 دول أفريقية بنهاية عام 2025.

7- افتتاح 4 فروع مصرية في زامبيا وفرع في الكونغو الديموقراطية لأول سلسلة مصرية في أفريقيا.

8- طرح وتوفير مساحات حقيقية للمنتجات المصرية على أرفف السلاسل التجارية فى أفريقيا.