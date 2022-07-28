شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الخميس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر سبتمبر 108.27 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 99.26 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 108.32 لشهر يوليو 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 5.032دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.341 دولار للجالون.