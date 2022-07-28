شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "ابن سيناء للتنمية السياحية" بـ 36.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة ابن سيناء للتنمية السياحية، بحجم تداول 60 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة شركة كابلات مصر بحجم تداول 334.6 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة شركة الفراعنة للسجاد والموكيت والألياف الصناعية-السدرة بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 584.1 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.7 مليون ورقة مالية بقيمة 740.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 6.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 263.3 ألف جنيه، 125.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1204 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.