كابسارك يطلق برنامج تطوير الخريجين بقطاعي الطاقة والبيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية - كابسارك - برنامج تطوير الخريجين الذي يهدف إلى بناء الخبرات في قطاعي الطاقة والبيئة في 3 مسارات وأكثر من 22 تخصصا.

ويسعى البرنامج إلى استقطاب أصحاب المؤهلات العلمية الذين تخرجوا خلال الاثني عشر شهرا الماضية؛ لتمكين الشباب من اكتساب الخبرات وتطوير المهارات، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والحصول على المعرفة العملية من خلال العمل مع المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

وذكر رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) فهد العجلان أن برنامج تطوير الخريجين قد صمم لتطوير الكفاءات في قطاعي الطاقة والاستدامة في المملكة، فمن خلاله ستصقل مهارات الأجيال الجديدة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المركز يسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى تعزيز تنافسية متدربي البرنامج محليا وعالميا، وتطوير رأس المال البشري في عدد من القطاعات الواعدة للوصول إلى اقتصاد مزدهر ومستقبل مستدام.

ويضم البرنامج مسارات ثلاثة، هي مسار المعرفة والتحليل المصمم للراغبين في استهلال مشوارهم المهني وبناء خبراتهم في المجالات ذات العلاقة بالطاقة والمناخ والاستدامة والاقتصاد الكلي والجزئي، ومسار الاستشارات للراغبين في العمل في قطاع الخدمات الاستشارية وتطوير حلول الأعمال للتحديات الحالية والمستقبلية، ومسار التمكين لتطوير مهارات الخريجين في الكثير من المجالات المتنوعة.

3 مسارات:

