هيئة الاتصالات

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وأوضحت الهيئة أن طرح الوثيقة يأتي بهدف تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، إضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني مراكز بيانات متقدمة وصديقة للبيئة.وأشارت إلى أنها ستعمل من خلال التنظيم على رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتمكين استقطاب شركات مراكز البيانات الضخمة لجذب الاستثمارات الرقمية، مثل: مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وناشري الألعاب، ومشغلي خدمات بث الفيديو، وشبكات تقديم المحتوى، لتوطين خدماتهم داخل المملكة.
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