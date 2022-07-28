تأجيل انطلاقة

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وقد أنهت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها لانطلاقة فعاليات المهرجان أمس بمدينة السيح، وحرصت على ضبط جودة التمور التي ستعرض في سوق المهرجان، من خلال فحص جودة التمور وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وأتاحت لصغار المزارعين والباحثين عن العمل فرصا لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء خلال فترة المهرجان الذي يستمر شهرين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مهرجان صقعي الخرج للتمور إلى يوم الأحد القادم، بحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة.وقد أنهت اللجنة المنظمة جميع استعداداتها لانطلاقة فعاليات المهرجان أمس بمدينة السيح، وحرصت على ضبط جودة التمور التي ستعرض في سوق المهرجان، من خلال فحص جودة التمور وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وأتاحت لصغار المزارعين والباحثين عن العمل فرصا لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء خلال فترة المهرجان الذي يستمر شهرين.

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