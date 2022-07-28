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ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص الوزير على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء، بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين؛ تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بحث خلال لقائه وقادة منظومة النقل بعدد من الموطنين في منطقة الحدود الشمالية الاحتياجات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وتذليل المعوقات التي طرحها الأهالي، وكيفية الارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين .ويأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة التي يحرص الوزير على القيام بها خلال جولاته الميدانية، بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم، وتبني المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء، بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين؛ تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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