شكرا لقرائتكم خبر 4954 جولة على منافذ بيع منتجات الإنارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت الجولات كلا من الرياض بـ1152 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ1270 زيارة، ومكة المكرمة بـ354 زيارة، والمدينة المنورة بـ282 زيارة، وتبوك بـ366 زيارة، والجوف بـ 146زيارة، وحائل بـ 307 زيارات، ونجران بـ 274 زيارة، وعسير بـ212 زيارة، وجازان بـ51 زيارة، والباحة بـ67 زيارة، والقصيم بـ388 زيارة، والحدود الشمالية بـ 85 زيارة، وتمت مخالفة 75 منشأة، وضبط 8072 منتجا مخالفا.وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة «أسود وأبيض»، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة ملصقة وليست مطبوعة، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة «مطموسة، أو ممزقة، أو غير مقروءة».
وشارك في الجولات الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الجولات:
الرياض 1152 زيارة
الشرقية 1270 زيارة
مكة المكرمة 354 زيارة
المدينة المنورة 282 زيارة
تبوك 366 زيارة
الجوف 146 زيارة
حائل 307 زيارات
نجران 274 زيارة
عسير 212 زيارة
جازان 51 زيارة
الباحة 67 زيارة
القصيم 388 زيارة
الحدود الشمالية 85 زيارة
كانت هذه تفاصيل خبر 4954 جولة على منافذ بيع منتجات الإنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.