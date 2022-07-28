بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من كود البناء السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل التطبيق التدريجي لكود البناء السعودي المنصوص عليها بنظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 26/04/1438هـ والمعدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 19/01/1441هـ.

وأوضحت اللجنة أن تطبيق الكود في المرحلة الأخيرة شمل جميع أنواع المباني المصنفة فيه بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع السابقة، مثل المستودعات بأنواعها ومواقف السيارات المفتوحة والمغلقة، وورش إصلاح السيارات.

وبينت اللجنة أن تطبيق المرحلة الأولى من كود البناء السعودي شمل المباني الحكومية الإدارية، المباني العالية (الأبراج أكثر من 23م)، والمستشفيات والفنادق، وشمل تطبيق المرحلة الثانية على مباني التجمعات (المساجد، المنشآت الرياضية )، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المباني التي يقل ارتفاعها عن 23م والمباني عالية الخطورة.

وأضافت أن تطبيق المرحلة الثالثة شمل مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح) ومراكز الرعاية الصحية والشقق المفروشة الفندقية والنزل والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، بالإضافة إلى تطبيق المرحلة الرابعة التي شملت مباني الأعمال (المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، والبريد).

وأشارت اللجنة إلى أنها أصدرت 23 إصدارا، تضمنت غالبية جوانب البناء والتشييد وراعت من خلالها الظروف المناخية والجغرافية المتنوعة في المملكة، كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحديث الكود وفقا للمتغيرات والتطورات في مجال البناء والتشييد كل خمس سنوات.

مراحل تطبيق كود البناء السعودي:

المرحلة الأولى

- المباني الحكومية الإدارية

- المباني العالية (أبراج أكثر من 23)

- المستشفيات

- الفنادق

المرحلة الثانية

- مباني التجمعات (مساجد، منشآت الرياضية)

- المباني التعليمية

- المجمعات التجارية

- أبراج الاتصالات

- المباني والمنشآت الصناعية

- المباني التي يقل ارتفاعها عن 23م

- المباني عالية الخطورة

المرحلة الثالثة

- مباني التجمعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)

- مراكز الرعاية الصحية

- الشقق المفروشة الفندقية والنزل

- المباني السكنية

- مباني الخدمات الترفيهية

المرحلة الرابعة

- مباني الأعمال (مطارات، بنوك، محطات تلفزيون، بريد).