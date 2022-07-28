شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى "دلتا تراست" بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، فى إطار جهود التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات والأفراد بما يدعم استراتيجية التحول الرقمى فى مصر.





إليك كل ما تريد معرفته:بموجب هذا التعاون مع الدلتا للأنظمة الإلكترونية تقوم الشركة المصرية للاتصالات WE، بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال الفروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة لها.

يسهم الأمر فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكتروني، ورفع كفاءة العمل الإدارى وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

تتيح الخدمات الجديدة للمواطنين الأدوات اللازمة للتعامل مع الخدمات الرقمية مثل خدمات مصلحة الضرائب، والجمارك، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التى يتم ميكنتها تباعا.

لم يتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر سابقا لعدم وجود تطبيقات تستلزم التوقيع الإلكترونى.

لكن تم البدء فى تفعيلها من خلال المحور الأول وهو الخاص بالتطبيقات بين الجهات الحكومية حيث تم البدء بمنظومة إنفاذ القانون.

ومع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيمارس موظفو الجهاز الإدارى أعمالهم باستخدام التوقيع الإلكترونى.

المحور الثانى هو الخاص بالشركات من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما سيتم إطلاق خدمات الاستثمار والشركات بهذه التقنية.

المحور الثالث تقديم خدمات المواطنين التى تعتمد على هذه التقنية بالتعاون مع كافة جهات الدولة حيث تم البدء فى التعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية لتقديم خدمات القنصلية باستخدام التوقيع الإلكترونى والتى سيتم إطلاقها بنهاية هذا العام.

تستهدف الخدمة نشر استخدامات التوقيع الإلكترونى على نطاق واسع بالتعاون مع القطاع الخاص بما يساهم فى حوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية.

وشهدت خدمات التوقيع الالكتروني نمو مطرد فى حجم المعاملات حيث كانت حوالى 3 ملايين بنهاية عام 2020.

بلغت أكثر من 153 مليون بنهاية 2021، ثم تخطت 197 مليون فى النصف الأول من العام الحالى.

النمو جاء نتيجة إطلاق مجموعة من المشروعات والخدمات التى تم إطلاقها بالتعاون مع مختلف الجهات ارتكازًا على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى.