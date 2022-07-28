شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء هبوط "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، ثم قطاعي البنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنسبة 0.7%.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%، فيما استقر قطاعي الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، بينما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.7 مليون ورقة مالية بقيمة 740.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9%، والعرب على 6.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.25%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 25.2 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 263.3 ألف جنيه، 125.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3789 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3491 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1204 نقطة.