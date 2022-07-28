شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء ..وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول ونواب رؤساء ، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم :

المهندس أشرف محمد إمام دياب - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ـ رئيسا لمجلس الإدارة المصرية للصمامات ( إيفاكو ).

المهندس عمرو أحمد محمد مصطفى بدوى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية .

المهندس عمرو أحمد عبدربه عبدالحميد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد ( جاس كول ).

المهندس محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب - لشركة بتروسيله .

المهندس هشام وداد زكي محمد عجينه - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير ( أبيك ) .

المهندس تامر صلاح عبدالموجود زمرة - رئيساً لمجلس والعضو المنتدب للشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر ( EPHH ) .

المهندس على حسن محمد الدالي - مديراً عاماً تنفيذياً للشركة الوطنية للخدمات البترولية ( نبسكو ) إعتباراً من 1 أغسطس ۲۰۲۲ .

المهندس محمد الجيوشي عبدالوكيل أحمد فرج - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة سينو ثروة للحفر .