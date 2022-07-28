شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإحصاء الألمانى: انخفاض طفيف فى معدل التضخم بسبب تذكرة الـ9 يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الألمانى للإحصاء ، الخميس ، أن معدل التضخم ، الذي يشير إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، بلغ 7.5 %، وهذا يعني انخفاضًا طفيفًا مقارنة بشهر يونيو عندما كان 7.6٪ ، لكنه لا يغير حقيقة أن التضخم المرتفع يعد حاليًا أحد أكبر التحديات الاقتصادية.

وقال يورج كرامر ، كبير الاقتصاديين في كوميرزبانك: إنه مجرد تخفيف مؤقت ، وستظل مشكلة التضخم معنا لسنوات قادمة.

وفي مايو ، كان معدل التضخم في ألمانيا لا يزال 7.9٪، يرجع الانخفاض في يونيو بشكل أساسي إلى أسباب سياسية، حيث أدخلت الحكومة الفيدرالية تذكرة تسعة يورو للنقل العام المحلي وخفضت الضريبة على البنزين الممتاز بنسبة 35 سنتًا وعلى الديزل بنسبة 17 %، وأدى هذان التخفيفان وحدهما إلى خفض معدل التضخم بنحو 0.7 نقطة مئوية، وفي يوليو، انخفضت أسعار الطاقة بشكل عام، ومن هنا الانخفاض الطفيف في معدل التضخم.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن هذا لن يبقى هو الحال، ففي سبتمبر، ستنتهي صلاحية كل من تذكرة التسعة يورو والخصم الضريبي على البنزين، ومن شأن ذلك أن يدفع معدل التضخم إلى أكثر من ثمانية %، و يعتقد بعض الاقتصاديين أيضًا أنه من الممكن أن تصل الزيادات في الأسعار في ألمانيا إلى علامة 10٪. من المحتمل أن يحدث انخفاض فقط في نهاية العام ، بسبب ما يسمى بالتأثير الأساسي: أصبحت قاعدة الأسعار في نفس الشهر من العام السابق أعلى بشكل متزايد ، مما يعني أن زيادة الأسعار لم تعد قوية.