شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بختام الأسبوع.. وهبوط الكويت و"أبو ظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.85% رابحًا 102.84 نقطة ليغلق عند مستوى 12155.02 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.24% رابحًا 40.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3301.20 نقطة، وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 1 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.52 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.156% خاسرًا 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9542.44 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.85% رابحًا 102.84 نقطة ليغلق عند مستوى 12155.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.62% رابحًا 129.40 نقطة ليغلق عند مستوى 20952.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 316.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.21%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.21%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.96%، 1.90%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.38%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.04%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.08%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 175 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 9.91%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 8.46%، ثم سهم "التصنيع" بنسبة 6.36%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 8.56%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 1.98%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 1.69%، فيما تصدر سهم "السعودي الفرنسي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 4.9 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.24% رابحًا 40.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3301.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.7 مليون سهم محققة ما قيمته 239.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4358 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.66%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.62%، ثم قطاعي المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.79%، 0.74%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين، والخدمات بنسبة 0.51%، 0.43%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 0.64%.

وقفز 26 سهمًا على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.82%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.20%، وتراجعت 5 أسهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.27%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 62.8 مليون درهم.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.05% رابحًا 1 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 672.7 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 18.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 13.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 9.68%.

كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 4.6% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.09%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.84%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.80% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.28%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.03%، 1.15%، 0.21%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.156% خاسرًا 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 9542.44 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.918 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 165.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8059 صفقة.

وهبط قطاعا الاتصالات، والتقديري للمستهلك ببورصة أبو ظبي بنسبة 0.97%، 0.17%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.42%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.67%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 6.6%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 4.23%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي" بنسبة 3.77%، ثم سهم "اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ -اﻷذونات" بنسبة 2.52%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 311.7 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 25.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7716.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسرًا 35.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8603.03 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5875.28 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحًا 22.21 نقطة ليغلق عند مستوى 6192.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 333.9 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي الطاقة، والبنوك بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي العقار، والتأمين بنسبة 0.26%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والصناعة بنسبة 0.4%، 0.2%، على التوالي.