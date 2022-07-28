شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 28-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الخميس 28-7-2022، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.76 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ3.81 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.62 ريال سعودى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.76 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 3.81 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.55 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.93 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.62 ريال سعودي.

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.96 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.23 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 210.34 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24سجل 210.34 ريال





سعر الذهب عيار 22سجل 192.81 ريال





سعر الذهب عيار 21سجل 184.05 ريال





سعر الذهب عيار 18سجل 157.76 ريال





سعر الذهب عيار 14سجل 122.70 ريال





سعر أوقية الذهبسجل 6,542 ريال