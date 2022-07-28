شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 994 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب عالمياً تحرك ملحوظ الي مستويات 1740 دولار للأونصة مقابل مستويات 1735 دولار، على الرغم من رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلي 2.5% في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس والذي قرر رفع الفائدة 75 نقطة أساس.

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت ارتفاعا محدودا بحوالي 3 جنيهات، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 991 جنيها للجرام إلي 994 جنيها في التداول الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 994 جنيها. سعر جرام الذهب من عيار 18 يسجل 852 جنيها للجرام. سعر جرام الذهب من عيار 24 يسجل 1135 جنيها. سعر الجنيه الذهب 7952 جنيها.

يترقب سوق الذهب اليوم الخميس 28 يوليو 2022 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا "التضخم" كذلك إعلان الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان طلبات الإعانة في أمريكا أيضا.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بمجريات الأمور في البورصات العالمية، قد تتحرك في قناة سعرية ثابتة هذا الأسبوع حدها الأدني 970 جنيها للجرام من عيار 21 وحدها الأقصى 1010 جنيهات، وذلك لأن السوق في حالة ترقب الآن لمجريات الأمور في البورصة العالمية، وقد تتغير هذه التوقعات مع عوامل العرض والطلب في السوق المصري وكذلك حركة سعر الدولار في مصر، لأن الدولار عامل رئيسي في حركة الذهب بمصر.