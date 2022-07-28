شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وتباين نتائج أعمال الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1699 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3775 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2688 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، والأسهم متاحة عليها بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

أعلنت شركتا ابن سيناء فارما، مجموعة مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الثانية 200 ألف سهم، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية –إيسترن كومباني، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، البدر للبلاستيك 1.7 مليون سهم، 2120 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 15640 سهم، 715.1 ألف سهم، 20 ألف سهم، 201 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 20 ألف سهم، 712 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية إيرادات بلغت 2.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 12.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 78.25%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 10 مليون جنيه بنسبة انخفاض 111.67%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، إيرادات 19 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 20.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 6.53%، وبلغ صافي الخسائر 10.9 مليون جنيه مقارنة مع 6.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 58.78%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 16.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل إيرادات نشاط 8.839 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 85%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.054 مليار جنيه مقارنة مع 3.516 مليار جنيه بنسبة نمو 158%.

وارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، إلى 109.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 90.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%.

ومن جهة أخرى قالت شركة الدلتا للسكر، ردًا على الخبر المنشور حول استحواذ القابضة أبو ظبي إحدى صناديق أبو ظبي السيادية على إحدى الشركات الحكومية المصرية العاملة في قطاع السكر، إنه لم تتلقى أي عروض استحواذ جزئي أو كلي أو خلافه.

وفي سياق آخر قالت شركة غاز مصر، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" بشأن تحديد القيمة العادلة للسهم والبالغة 26.61 جنيه للسهم الواحد، واعتمد مراقب حسابات الشركة تقرير المستشار المالي.