شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر اليونيدو الأول للاقتصاد الأخضر بمحافظة الاقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر والمعرض الأول للاقتصاد الأخضر في إقليم جنوب الصعيد بمحافظة الأقصر، والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في إطار مشروعها "النمو الاخضر الشامل في مصر" لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في الأقصر وقنا من خلال آليات تطوير نظام السوق.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إبراز دور الابتكار والقطاع الخاص في تعزيز النمو الأخضر الشامل، فضلا عن تحفيز روابط السوق وبناء الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجالات الاقتصاد الأخضر، ذاكرة أن المؤتمر يعتبر فرصة لتقديم العديد من الشركات الخضراء وتعزيز الحوار فيما بينها ومع صناع السياسات تحضيرا للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 27 COP المقرر عفده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وسيتضمن المعرض جناحا يضم أكثر من 30 شركة خضراء مبتكرة من الأقصر وقنا تعمل في سلاسل القيمة الرئيسية في مجالات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة النفايات والطاقة المتجددة التي يدعمها المشروع، فضلا عن حوالي 10 شركات خضراء مختارة من محافظات أخرى لتحسين روابط السوق وفرص التعاون بالإضافة إلى التوعية والتشبيك بين مؤسسات التمويل الأخضر ومقدمي خدمات تنمية الأعمال والاستشاريين التقنيين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات والتدريبات وتعزيز الحوار مع الفنادق والمصانع لترشيد الموارد والوصول للتمويل.

وأكدت المنظمة أن هذا الحدث يمثل خطوة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الابتكار والتمويل وروابط السوق ودعم سلاسل القيمة الخضراء وبناء تكتلات خضراء.

وسيشارك بالمؤتمر ممثلون من وزارات التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسفارة سويسرا بمصر، وغرفة الصناعات الغذائية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري وعدد من شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات مالية دولية والمانحين، فضلا عن ممثلي القطاع الخاص وشركات كبيرة ومتوسطة وناشئة تعمل في مجال الري بالطاقة الشمسية والغاز الحيوي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية