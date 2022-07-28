شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 28-7-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى فى البنوك بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 28-7-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى18.88 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.