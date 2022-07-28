شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الخميس 28-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الأسماك، اليوم الخميس 28-7-2022 استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 من 27 إلى 35 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر 24 إلى 26 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 75 إلى 105 جنيهات.

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وبلغت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.