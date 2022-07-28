شكرا لقرائتكم خبر عن مختار توفيق رئيسا لمصلحة الضرائب.. ورضا عبدالقادر مساعدًا للوزير لشئون المصلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رضا عبدالقادر، مساعدًا للوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، وندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مختار توفيق كان يشغل وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويتمتع بالخبرات المؤهلة لإدارة شئون المصلحة، واستكمال مسيرة تطوير الأداء الضريبي، على نحو يحقق المستهدفات المنشودة، ويسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، وأكثر قدرة أيضًا على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أضاف البيان، أن مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، يختص بالتنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإداري والفني للمصلحة، وإبداء الرأي بشأنها، وأعمال تطوير المصلحة، ودمج الإدارة الضريبية وفقًا للاستراتيجيات المقررة، خلال التوقيتات المحددة، ووضع المقترحات اللازمة للتطوير، وإبداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحه في هذا الشأن، والأعمال ذات الصلة برفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتواءم مع طبيعة العمل بها، وإنجاز المستهدفات ووضع المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.

كما يختص بالاقتراح والمشاركة في وضع خطط محددة الأجل لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط خاصة فيما يتعلق ببرامج زيادة عمليات حصر الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، والاقتراح والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الضريبية وإبداء الرأي فيما يُطرح من مشروعات قوانين أو لوائح في هذا الشأن.